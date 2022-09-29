السيطرة على حريق هائل فى مصنع فوم بالعاشر من رمضان وإصابة 5 عمال

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع لإنتاج الفوم في مدينة العاشر من رمضان، فيما أصيب 5 عمال بحالات اختناق جراء الحريق.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مصنع فوم في المنطقة الصناعية B4 بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء بينها خزانين مياه تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما أسفر الحريق عن إصابة 5 عمال بحالات اختناق، جرى إسعاف أربعة منهم في محيط موقع الحريق، ونقل الخامس إلى مستشفى العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وبيان سبب اندلاع النيران وحجم الخسائر.