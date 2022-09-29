السيطرة على حريق داخل فيلا "دليسبس" الأثرية فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على حريق داخل فيلا اطلق عليها انها فيلا "فرديناند دليسبس" الأثرية نطاق حي الشرق.

تلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل فيلا "فرديناند دليسبس" الأثرية نطاق حي الشرق، فتوجه فريق الإطفاء برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده.

حُرر محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات وأسباب الحريق.



حريق في فيلا ببورسعيد



الحريق مند قليل



حريق الفيلا