اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السفير البريطانى: حملة تطهير نهر النيل قبل قمة المناخ رسالة لجذب اهتمام العالم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:31 م
السفير البريطانى: حملة تطهير نهر النيل قبل قمة المناخ رسالة لجذب اهتمام العالم حملة تطهير النيل
‏كتبت منال العيسوى تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد السفير البريطانى لدى القاهرة، جاريث بايلى، أن حملة تطهير نهر النيل التى تنفذها مصر بكل المحافظات، من خلال تجمع الوزرات والمجتمع المدنى والسفارات، هو رسالة لجذب اهتمام الكل للتعاون سويا من أجل إنقاذ الكوكب، قبل انعقاد قمة المناخ التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.
 
وأوضح السفير البريطانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش إطلاق أكبر حملة لتطهير نهر النيل اليوم الخميس، أن الحدث يعد رمز من الرموز البسيطة جدا التى تجذب انتباه الشباب للمشاركة فى مكافحة تغير المناخ وإنقاذ الكوكب، وتطهير النيل يجذب انتباه الشباب، ويؤكد أن هناك أهمية قصوى لمشاركة الشباب فى تنظيف نهر النيل.
 ‏
وأضاف جاريث، أن النيل شريان الحياة ومورد أساسى لمصر ومرتبط ارتباط وثيق بتغير المناخ، حيث إن التغيرات المناخية تؤثر على مستويات المياه المتوفرة للكل بشكل واحد، وعلينا حماية هذا المصدر للحياة باعتباره من الموارد المهمة الطبيعية التى لابد من الحفاظ عليها، مؤكدا أنه بعيدا عن المفاوضات الرسمية  فى قمة المناخ، لابد من عمل واقعى على الأرض من مبادرات المجتمع المدنى، والسفارة البريطانية لها دور مهم فى تقديم منح الشباب التعليمية المرتبطة بقضايا البيئة، فهناك أكثر من 35 منحة أكاديمية للحصول على الماجيستير، وفرص دراسة فى بريطانيا فى مجالات تغير المناخ والهندسة البيئة.
 
P48A2247
 

P48A2252
 

P48A2318
 

P48A2326
 

P48A2337
 

P48A2347
 

P48A2350
 
 
P48A2352
 

P48A2355
 

P48A2361
 

P48A2389
 

P48A2394
 

P48A2401
 

P48A2404
 

P48A2406
 

P48A2428
 

P48A2430
 

 


قمة المناخ

مؤتمر المناخ

شرم الشيخ

المخلفات

الري البيئة

التنمية المحلية

التنمية

وزارة الموارد المائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة