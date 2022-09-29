السفير البريطانى: حملة تطهير نهر النيل قبل قمة المناخ رسالة لجذب اهتمام العالم

‏كتبت منال العيسوى تصوير كريم عبد العزيز

أكد السفير البريطانى لدى القاهرة، جاريث بايلى، أن حملة تطهير نهر النيل التى تنفذها مصر بكل المحافظات، من خلال تجمع الوزرات والمجتمع المدنى والسفارات، هو رسالة لجذب اهتمام الكل للتعاون سويا من أجل إنقاذ الكوكب، قبل انعقاد قمة المناخ التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

وأوضح السفير البريطانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش إطلاق أكبر حملة لتطهير نهر النيل اليوم الخميس، أن الحدث يعد رمز من الرموز البسيطة جدا التى تجذب انتباه الشباب للمشاركة فى مكافحة تغير المناخ وإنقاذ الكوكب، وتطهير النيل يجذب انتباه الشباب، ويؤكد أن هناك أهمية قصوى لمشاركة الشباب فى تنظيف نهر النيل.

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وأضاف جاريث، أن النيل شريان الحياة ومورد أساسى لمصر ومرتبط ارتباط وثيق بتغير المناخ، حيث إن التغيرات المناخية تؤثر على مستويات المياه المتوفرة للكل بشكل واحد، وعلينا حماية هذا المصدر للحياة باعتباره من الموارد المهمة الطبيعية التى لابد من الحفاظ عليها، مؤكدا أنه بعيدا عن المفاوضات الرسمية فى قمة المناخ، لابد من عمل واقعى على الأرض من مبادرات المجتمع المدنى، والسفارة البريطانية لها دور مهم فى تقديم منح الشباب التعليمية المرتبطة بقضايا البيئة، فهناك أكثر من 35 منحة أكاديمية للحصول على الماجيستير، وفرص دراسة فى بريطانيا فى مجالات تغير المناخ والهندسة البيئة.