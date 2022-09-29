وقال مسئول قانوني -طلب عدم الكشف عن هويته، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، إن ثلاثة من أعضاء وزارة سوتشي أدينوا أيضا في القضية، وحكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات.

وقد نفى تورنيل وسوتشي الاتهامات عندما أدلا بشهادتهما في دفاعهما بالمحاكمة في أغسطس الماضي، كما تم اتهام تورنيل بانتهاك قانون الهجرة، لكن لم يتضح على الفور ما هي العقوبة التي صدرت ضده.



