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الرئيس السيسى يوجه باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي بتوشكى

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:42 م
الرئيس السيسى يوجه باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي بتوشكى الرئيس السيسى يوجه باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي بتوشكى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة السيد الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكي بجنوب الوادي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية. 
 
واطلع الرئيس على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية، موجهاً باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي في منطقة توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلاً عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل.

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