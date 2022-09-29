الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يعزى رئيس وزراء باكستان هاتفيًا فى ضحايا الفيضانات الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:59 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتقديم العزاء في ضحايا الفيضانات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي باكستان فيضانات باكستان عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يوجه باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي بتوشكى الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:42 م أرفع الجوائز الممنوحة للملوك والرؤساء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات.. الرئيس السيسي يتسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى.. ويؤكد: تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة بتجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:16 م الرئيس السيسى بعد منحه جائزة الأولمبياد الخاص: تجسد رسالة الإنسانية مع ذوى الهمم الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:13 ص اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى تهدى الرئيس السيسي جائزتها الدولية الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:39 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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