الرئيس السيسى يعزى رئيس وزراء باكستان هاتفيًا فى ضحايا الفيضانات

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لتقديم العزاء في ضحايا الفيضانات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.