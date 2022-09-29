الداخلية: ضبط المتهمين باحتكار بنج الأسنان في القاهرة والمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم احتكار وحجب العقاقير الطبية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجريمة لاسيما جرائم احتكار وحجب العقاقير الطبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام بعض الأشخاص باستغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وما صاحبها من ارتفاع أسعار بعض العقاقير الطبية، وقيامهم بحجب أنواع العقاقير الطبية الهامة "بنج أسنان" للإيحاء بوجود نقص به ثم إعادة طرحه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وبيعها عقب رفع أسعارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى ذلك النشاط والصفحات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى المستخدمة فى الترويج لنشاطهم الإجرامى، وأمكن ضبط 5 متهمين بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – المنيا)، وضُبط بحوزتهم عدد ("1810" عبوة " بنج أسنان " - مبلغ مالى بلغ " 1,3 " مليون جنيه تقريباً – عدد "5" هواتف محمولة).. وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين فنياً تبين إحتوائها على محادثات نصية بينهم وبين عملائهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتطبيق "الواتس آب" والتى تؤكد نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحصولهم على المضبوطات حيازتهم عبر تجميع بطاقات إثبات الهوية، لعدد من أطباء الأسنان غير الممارسين للمهنة فعلياً، وشراء تلك الأدوية بموجبها بالسعر الرسمى، وتخزينها وإعادة بيعها فيما بعد، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.