اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:08 م
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الداخلية توزع حقائب مدرسية للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجا

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:36 ص
الداخلية توزع حقائب مدرسية للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجا مبادرة كلنا واحد - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن حيث تم إستمرار توزيع الحقائب بمديريات أمن (القاهرة "مدينة الخيالة بالبساتين"- الشرقية - الفيوم – الإسماعيلية – مطروح – سوهاج - أسوان)، وذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

 


كلنا واحد

الداخلية

الامن الانساني



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