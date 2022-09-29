"الداخلية" تضبط 20 كيلو حشيش فى الأقصر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش و18 كيلو جرام لمخدر البانجو وسلاح نارى وذخائر بحوزة عنصر إجرامى بالأقصر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه فى 5 قضايا ما بين "سرقة - سلاح - مخدرات" - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 18 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.