الداخلية تضبط 1625 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1625) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (5000 "عبوة سجائر") وكذا (422) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (125٫825 طن "دقيق أبيض – خل طعام – سكر – أرز – زيت - أعلاف" – 87840 قطعة مواد غذائية – 21248 عبوة سجائر).

كما تم تحرير (719) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (27 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 71 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 112 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 41 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 6 قضايا توقف عن الإنتاج – 462 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (32٫250 طن دقيق بلدى مدعم – 123 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا ضبط (37) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9٫200 طن "سكر – أسمدة "مدعمة – 120874 لتر مواد بترولية – 1056 عبوة زيت تموينى).. بحجم مضبوطات بلغت (167٫275 طن – 120874 لتر مواد بترولية – 87840 قطعة مواد غذائية – 26248 عبوة سجائر – 1056 عبوة زيت تموينى – 123 بطاقة تموينية ذكية).. كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (10٫450 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، ببيعها فى السوق السوداء.. وكذا قيامه بتجميع كمية قدرها (1٫300 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

ونجحت الجهود في ضبط (27٫050 طن "فول – عين جمل – منتجات ألبان – مسلى") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول ..بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة كفر الشيخ وضبط (5000 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى..بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر ) بمحافظة كفر الشيخ.

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (كفر الشيخ).. عن ضبط (205) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (206٫944 طن – 24950 عبوة – 97715 قطعة – 114454 لتر).. أبرزها ضبط (2,750 طن "دواجن – مقطعات دواجن") مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف طبى بيطرى وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ وضبط (13 طن أرز شعير) بدون مستندات تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بدون تفويض من الجهات المعنية ، مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المحاصيل الزراعية) بمحافظة كفر الشيخ.

وأسفرت الجهود عن ضبط (10 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية – 1000 لتر مواد بترولية "سولار" تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المعنية لإستخدامها فى غير الغرض المخصصة لها) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (150 قطعة "74 قطعة صوتية – 46 قطعة ضوئية – 30 قطعة ملصق").

ونجحت الجهود في ضبط (7,750 طن "سمك ماكريل – لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (2,950 طن "دهن بقرى – أرز أبيض - لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (48 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (46 طن "تمور – عين جمل") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة التمور بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (6,850٫000 مليون قرص أدوية لعلاج "الضغط – القلب – السكر- طوارئ العمليات" – 65000 أمبول حقن لعلاج "السرطان") بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركياً وغير مسجلة لدى الجهات المعنية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، وتقدر الأدوية والعقاقير المضبوطة بقيمة مالية تبلغ (15 مليون جنيه مصرى).. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى المستشفيات) بمحافظة القاهرة وضبط (70 طن "زيوت سيارات" مستلزمات إنتاج من مرتجعات الأسواق "زيوت سيارات مستعملة" معبأة داخل تنكات بدون بيانات مجهولة المصدر غير صالحة للإستخدام – 15 طن "زيوت سيارات" معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام "منتج نهائى" مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص) بمحافظة بنى سويف.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (35) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (34492 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).. منهم قضية حجب وإحتكار بعدد (5000 عبوة سجائر).