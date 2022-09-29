الداخلية تضبط 15 كيلو مخدرات وميزانا إلكترونيا فى بنى سويف

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 15 كيلوجراما لمخدر الحشيش و3 كيلوجرامات لمخدر البانجو بحوزة 3 عناصر إجرامية ببنى سويف، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (3 عناصر إجرامية سبق إتهامهم فى قضايا "سرقة - قتل - مخدرات - ضرب" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى) بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات - ميزان إلكترونى وعدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الحشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول). وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأدوات لتصنيع وتجهيز مخدر الحشيش والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.