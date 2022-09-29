قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن استفتاءات روسيا، التي وصفتها بـ "الزائفة"، هي محاولة "يائسة للتغطية على محاولات الاستيلاء على أراضي أوكرانيا".
وقال وزير الخارجية الأمريكي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن محاولات روسيا لضم أراض أوكرانية، عمل غير شرعي وخرق للقانون الدولي.
وكانت اللجان الانتخابية في مناطق الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا شرق وجنوب أوكرانيا قد أعلنت - في وقت سابق - أن النتائج النهائية لاستفتاء انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا أظهرت تأييد الأغلبية الساحقة من المقترعين للانضمام.
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