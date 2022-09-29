وقال وزير الخارجية الأمريكي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن محاولات روسيا لضم أراض أوكرانية، عمل غير شرعي وخرق للقانون الدولي.

وكانت اللجان الانتخابية في مناطق الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا شرق وجنوب أوكرانيا قد أعلنت - في وقت سابق - أن النتائج النهائية لاستفتاء انضمام 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا أظهرت تأييد الأغلبية الساحقة من المقترعين للانضمام.