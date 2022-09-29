اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق محل تجارى فى منطقة الهرم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:55 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق محل تجارى فى منطقة الهرم إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق داخل محل تجارى بشارع الشهيد أحمد حمدي من شارع مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع اى اصابات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل محل تجارى بمنطقة الهرم، وتم الدفع بسيارات إطفاء الى مكان الحريق، و تم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
 

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