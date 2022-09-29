التعليم: تطبيق الباركود على أوراق امتحانات الثانوية للقضاء على نسبة الخطأ

كتب رامي محيي الدين

قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية التعليم، إن الخطة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم عودة المدارس لسابق عهدها وانتظام المنظومة التعليمية بشكل متكامل وعودة الطلاب إلى المدرسة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم: "الأهم هو عودة الدور التربوى إلى المدرسة والوزارة متعاونة مع عدد كبير من الوزارات في هذا الموضوع وخاصة في يوم يمثل اختبار لقدرات الطلاب وما هي المواهب التي يتمتع بها وخصوصا وزارة الشباب والرياضة وسيتم رعاية المواهب بعد اكتشافها".

وأكمل : امتحانات الثانوية العامة ستنقسم إلى جزأين، اختار من متعدد وأسئلة مقالية وتم الاستعداد للتصحيح الإلكترونى بشكل جيد جدا وسيكون هناك باركود على ورقة الامتحانات ولن تكون هناك نسبة خطأ في تصحيح الامتحانات .

وتابع: الوزارة تستهدف هذا العام دمج التكنولوجيا في الدراسة وسيتم التطبيق خلال العام الدراسى وفقا للبنية التحتية لكل مدرسة وستكون المدرسة نموذجا للمدارس المجاورة لها وستوفر المشاهدات الوقت لأنها لن تكون مشاهدة فقط فسيكون هناك مدرس ويتفاعل مع الطلاب كأنها حصة تفاعلية.