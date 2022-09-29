اليوم السابع
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التعليم العالى تنظم حملة صحية لإجراء عدد من التحاليل للعاملين بالوزارة مجانا

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:38 م
التعليم العالى تنظم حملة صحية لإجراء عدد من التحاليل للعاملين بالوزارة مجانا حملة صحية للعاملين بالوزارة
كتب محمد صبحى

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برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبإشراف أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة صحية لإجراء عدد من التحاليل الهامة مجانًا للعاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر.
 
ومن جانبه، أوضح أحمد الشيخ أن هدف الحملة هو الاطمئنان على صحة وسلامة العاملين بديوان عام الوزارة، مشيرًا إلى إجراء عدد من التحاليل الطبية الهامة بالمجان لما يقرُب من 500 من العاملين بديوان عام الوزارة بمدينة نصر؛ للكشف عن أمراض الاعتلال الكلوى والسكري وتقييم صحة القلب والأوعية الدموية.
 
وأشارت هالة الأمين مدير عام خدمة المواطنين ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي، إلى أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود لجنة تكافؤ الفرص في دعم العاملين بالوزارة صحيًا، موضحة أنه تم إجراء العديد من التحاليل الهامة ومنها (الكوليسترول الكلي "LDL - HDL - non" والدهون الثلاثية، اختبار السكر التراكمي لتشخيص مرضى السُكري، اختبار وظائف الكلى، قياس الوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، قياس ضغط الدم).

التعليم العالى

الصحة

حمالة صحية

اخبار مصرية

أيمن عاشور



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