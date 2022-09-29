التضامن: إصدار خدمات البطاقات المتكاملة لحصول ذوى الهمم على حقوقهم

كتب مدحت وهبة

في إطار اهتمام الدولة بأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في 27 محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 9/2021 بالإضافة إلى ما تم إصداره من بطاقات خدمات متكاملة من قاعدة بيانات تكافل وكرامة والقوميسيون الطبى المميكن للسيارات المجهزة.

كما تم إصدار العديد من بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في 27 محافظة، وإعمالا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية، وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد 220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى 27 محافظة على التقييم الوظيفي بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكتروني المعنى بتسجيل الحالات من طالبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة المرحلة الأولى لذوى الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقي الحالات من ذوى الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى سلم الرئيس السيسى الجائزة صباح الخميس بقصر الاتحادية.

ومن جانبه، اكد الرئيس السيسى على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف.