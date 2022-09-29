وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الخميس، إن المساعدات المالية الأمريكية تثبت أن حلفاء التشيك الرئيسيين يقدرون دعمها لأوكرانيا، مضيفًا أن التمويل سيساعد في استبدال المواد العسكرية المتبرع بها إلى أوكرانيا بأخرى والتسريع من وتيرة تحديث الجيش.

وكان الكونجرس الأمريكى قد وافق - في وقت سابق اليوم - على المساعدات المالية التي تعد جزءا من الحزمة المكملة لدعم أوكرانيا.

