تتسلم جمهورية التشيك مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 106 ملايين دولار بهدف تحديث الجيش، وهو ما يمثل تعويضًا جزئيًا لإمدادات البلاد إلى أوكرانيا والحماية الإلكترونية.
وقال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الخميس، إن المساعدات المالية الأمريكية تثبت أن حلفاء التشيك الرئيسيين يقدرون دعمها لأوكرانيا، مضيفًا أن التمويل سيساعد في استبدال المواد العسكرية المتبرع بها إلى أوكرانيا بأخرى والتسريع من وتيرة تحديث الجيش.
وكان الكونجرس الأمريكى قد وافق - في وقت سابق اليوم - على المساعدات المالية التي تعد جزءا من الحزمة المكملة لدعم أوكرانيا.
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