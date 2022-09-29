التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بفيلا فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بفيلا بمنطقة الطالبية، دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالفيلا، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا في الطالبية، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، و فرض كردون أمني لمحاصرته ، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده دون إصابات.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.