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البرلمان اللبنانى يخفق فى اختيار رئيس جديد للبلاد من الجلسة الأولى

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:51 ص
البرلمان اللبنانى يخفق فى اختيار رئيس جديد للبلاد من الجلسة الأولى البرلمان اللبناني
كتب سمير حسنى

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بعد فرز أصوات نواب البرلمان اللبنانى، لم ينل أى من المرشحين لرئاسة الجمهورية على أغلبية الثلثين، وهو الشرط الدستورى للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت نتائج تصويت انتخاب الرئيس كالآتى: 63 ورقة بيضاء وميشال معوض 36 صوتا.


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