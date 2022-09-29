البرلمان اللبنانى يخفق فى اختيار رئيس جديد للبلاد من الجلسة الأولى

كتب سمير حسنى

بعد فرز أصوات نواب البرلمان اللبنانى، لم ينل أى من المرشحين لرئاسة الجمهورية على أغلبية الثلثين، وهو الشرط الدستورى للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت نتائج تصويت انتخاب الرئيس كالآتى: 63 ورقة بيضاء وميشال معوض 36 صوتا.