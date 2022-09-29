البحث عن أم وابنتها "ابتلعتهما" حفرة ضخمة فى جواتيمالا ..فيديو

فاطمة شوقى

تستمر عمليات البحث عن أم وابنتها في حفرة ضخمة في جواتيمالا، حيث سقط سيارتان ودراجة نارية في تلك الحفرة التي كانت في بلدة فيلا نويفا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.



حفرة فى جواتيمالا

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان في إحدى السيارات أدولفو ميخيا إيتسيب وأولجا إميليا تشوز مع ابنتهما هيلين ميشيل البالغة من العمر 15 عامًا، وعثر رجال الإنقاذ على الأب على قيد الحياة ، لكن الأم وابنتها ما زالا في عداد المفقودين.

وشاركت وحدة الإطفاء المتطوعين على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم التقدم المحرز في جهود البحث ، حيث تمكنوا من إنقاذ خمسة أشخاص أحياء بعد سقوطهم في تلك الحفرة الضخمة التي ظهرت نتيجة هطول أمطار غزيرة والتي قاموا بحساب قياسات يبلغ طولها حوالي 30 مترًا، ويبلغ عمقها 15 مترا.



جواتيمالا

ولكن بعد مرور 72 ساعة تقريبًا على الحادث ، ما زالت المرأتان في عداد المفقودين وتم تعليق البحث مؤقتًا بسبب استمرار حركة الأرض وزيادة حجم الحفرة.

وأوضح بايرون موراتايا ، مدير الاتصالات في بلدية فيلا نويفا: "لقد قمنا بتغيير استراتيجيات البحث بسبب الصعوبات المختلفة التي نشأت. لا يمكننا تعريض قوات الإغاثة الموجودة في الموقع.



حفرة ضخمة فى جواتيمالا

كما انضم إلى البحث أقارب المفقودين ومؤسسات أخرى، من الشرطة العسكرية ، مع توفير معدات الإنارة ورافعة من سلاح المهندسين ، وكذا منتسبي كتيبة الإغاثة الإنسانية" ، بحسب وزارة الدفاع في بيان.

بالإضافة إلى ذلك ، بدأت السلطات بالفعل الدراسات الجيولوجية التقنية التي من المتوقع أن تساعد في تحديد الأسباب الدقيقة للانهيار وتكون بمثابة أساس لإعادة بناء الطريق.