اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البترول والغاز يقودان رأس مال الهيئات الاقتصادية للارتفاع لـ2.1 تريليون جنيه

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 ص
البترول والغاز يقودان رأس مال الهيئات الاقتصادية للارتفاع لـ2.1 تريليون جنيه استكشاف النفط
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2020/2021، مجموعة من أهم المؤشرات التي تعكس حجم النشاط الذى شهدته الهيئات الاقتصادية في تلك الفترة وخاصة قطاعي البترول والنقل والتخزين. 
 
وجاءت أهم المؤشرات وفقا لما يلي :
 
- أرتفعت قيمة رأس المال المستثمر لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه مقابل 1.01 تريليون جنيه وذلك عن عام 2019/2020 بنسبة زيادة 107.6 ٪، وذلك نتيجة الارتفاع في نشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة زيادة 462.1٪ وذلك عن عن عام 2019/2020، كذلك في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة زيادة 32.2٪ وذلك عن عام 2019/2020.
 
- بلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة 703.7 مليار جنيه عام 2020/2021، مقـابل 435.6 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 61.5٪ وذلك عن عـام 2019/2020، وتركزت هذه الزيادة نتيجة لأكتمال المشروعات الجديدة بالهيئة العامة للبترول إضافة إلى الأصول التي تم تحويليها من شركات الانتاج لنشاط (أستخراج النفط والغاز الطبيعي) لترتفع أصول الهيئة لتصل إلى 235.4 مليار جنيه مقابل 188.7 مليار جنيه بنسبة زيادة  24.7٪ وذلك  عن عام 2019/2020. 
 
- بلغت قيمة قروض طويلة الأجل لتصل إلى 724.0 مليار جنيه مقابل 182.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 296.4٪ وذلك عن عام 2019/ 2020 نتيجة لارتفاع قروض نشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي بقيمه بلغت 347.9 مليار جنيه مقابل 82.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 323.4٪ وذلك عن عام 2019/2020  وكذلك أرتفعت في قطاع النقل والتخزين لتصل الي 99.8 مليار جنية مقابل 25 مليار جنيه بنسبة زيادة 299.0 ٪ وذلك عن عام 2019/2020 .                                     
 
- أرتفعت قيمة الاحتياطيات والفائض المرحل لتصل إلى  703.9 مليار جنيه مقابل 195.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة 259.4٪ وذلك عن عام 2019/2020 وترجع هذه النتيجة لإرتفاع المال الاحتياطي التأميني لدي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقطاع الوساطة المالية والتأمين بقيمة 534.6 مليار جنيه مقابل 40.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1226.0٪ وذلك عن عام 2019/2020.
 
WhatsApp Image 2022-09-28 at 14.42.55
 

 

WhatsApp Image 2022-09-28 at 14.42.56
 

 

 


البترول

الاحصائيات

الهيئات الاقتصاجيه

النفط

استثمارات النفط



الموضوعات المتعلقة

طارق الملا: مصر وجهة استثمارية بترولية واعدة أمام شركات البترول والغاز العالمية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:24 ص

إنجازات قطاع البترول.. ترسية 8 مناطق للبترول والغاز على شركات عالمية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:00 ص

طفرة غير مسبوقة وإنجازات كبرى في قطاع البترول.. تقرير يكشف التفاصيل

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:09 م

زيادة الاحتياطيات البترولية والغازية.. احتمالات بترولية جيدة بالبحر الأحمر.. 3 اتفاقيات للبحث مع كبريات الشركات العالمية.. وزير البترول: جارى حاليا الانتهاء من أعمال البحث السيزمى تمهيدا لبدء عمليات الحفر

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة