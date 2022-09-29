البترول والغاز يقودان رأس مال الهيئات الاقتصادية للارتفاع لـ2.1 تريليون جنيه

كتب مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2020/2021، مجموعة من أهم المؤشرات التي تعكس حجم النشاط الذى شهدته الهيئات الاقتصادية في تلك الفترة وخاصة قطاعي البترول والنقل والتخزين.

وجاءت أهم المؤشرات وفقا لما يلي :

- أرتفعت قيمة رأس المال المستثمر لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه مقابل 1.01 تريليون جنيه وذلك عن عام 2019/2020 بنسبة زيادة 107.6 ٪، وذلك نتيجة الارتفاع في نشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة زيادة 462.1٪ وذلك عن عن عام 2019/2020، كذلك في قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة زيادة 32.2٪ وذلك عن عام 2019/2020.

- بلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة 703.7 مليار جنيه عام 2020/2021، مقـابل 435.6 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 61.5٪ وذلك عن عـام 2019/2020، وتركزت هذه الزيادة نتيجة لأكتمال المشروعات الجديدة بالهيئة العامة للبترول إضافة إلى الأصول التي تم تحويليها من شركات الانتاج لنشاط (أستخراج النفط والغاز الطبيعي) لترتفع أصول الهيئة لتصل إلى 235.4 مليار جنيه مقابل 188.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.7٪ وذلك عن عام 2019/2020.

- بلغت قيمة قروض طويلة الأجل لتصل إلى 724.0 مليار جنيه مقابل 182.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 296.4٪ وذلك عن عام 2019/ 2020 نتيجة لارتفاع قروض نشاط أستخراج النفط والغاز الطبيعي بقيمه بلغت 347.9 مليار جنيه مقابل 82.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 323.4٪ وذلك عن عام 2019/2020 وكذلك أرتفعت في قطاع النقل والتخزين لتصل الي 99.8 مليار جنية مقابل 25 مليار جنيه بنسبة زيادة 299.0 ٪ وذلك عن عام 2019/2020 .

- أرتفعت قيمة الاحتياطيات والفائض المرحل لتصل إلى 703.9 مليار جنيه مقابل 195.8 مليار جنيه وبنسبة زيادة 259.4٪ وذلك عن عام 2019/2020 وترجع هذه النتيجة لإرتفاع المال الاحتياطي التأميني لدي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقطاع الوساطة المالية والتأمين بقيمة 534.6 مليار جنيه مقابل 40.3 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1226.0٪ وذلك عن عام 2019/2020.