البابا تواضروس يكرم عدداً من الأباء المطارنة والأساقفة لدورهما بأسقفية الخدمات

كتب: محمد الأحمدى

كرم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عددا من الأباء الأساقفة والمطارنة الذين خدموا فى الأسقفية منذ 60 عاما.

وجاء التكريم بعد قداس الكنيسة الاحتفالي بمرور 60 عاما على تأسيسها والشخصيات ثم عرضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقرة كورال عن الأسقفية.

وجاء من أبرز المكرمين الأباء المطارنة والأساقفة الراحلين الأنبا صموئيل وتسلم التكريم باسمه الدكتور كمال موريس عزيز والأنبا الراحل أثناسيوس وتسلمها نيابة عنه مهندس رفيق.

وكان من أبرز الأباء المكرمين الحاليين الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وتسلمها أحد أباء كهنة البحيرة والأنبا سرابيون مطران لوس أنجيلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي والأنبا موسى أسقف عام الشباب ويتسلمها الأنبا رافائيل والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوسف أسقف جنوب أمريكا والأنبا يوأنس أسقف أسيوط وعدد من أساقفة كنائس المهجر فى ألمانيا ولندن ونيويورك وهولندا.