الإسكان: تغيير اسم منطقة الـ800 فدان إلى "زهراء أكتوبر الجديدة"

كتب أحمد حسن

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تمت الموافقة على تغيير مسمى وقطاعات منطقة الـ800 فدان، والتي تضم مشروعاً من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بالجمهورية في جنوب طريق الواحات، وذلك في ضوء اهتمام جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بالتواصل الفعال مع قاطني المدينة وسرعة تلبية متطلباتهم.

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن التسمية جاءت من خلال توافق قاطني المدينة عليها وموافقة غالبية أعضاء مجلس أمناء المدينة، حيث تم تغيير اسم منطقة الـ800 فدان إلى إسم (زهراء أكتوبر الجديدة) وتسمية قطاع أ بحي الصفوة وتسمية قطاع ب بحي الفيروز وتسمية قطاع ج بحي اللوتس وتسمية قطاع د بحي الزهور، وتم إخطار الجهات المعنية والخدمية بتلك الأسماء لاعتمادها رسميا.

وصرح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم تخصيص واستلام 4 وحدات إدارية بالدور الأرضى بإجمالى مساحة 360م2 بالعمارة رقم 155بحى الحرية بمنطقة الـ2600فدان بالمدينة لمصلحة الشهر العقارى بغرض تشغيل مكتب توثيق للشهر العقارى بالعبور الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تجهيز مقر الشهر العقارى للتشغيل قريباً وذلك بهدف التسهيل على المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية وتخفيف العبء على قاطنى المدينة.