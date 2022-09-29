كما نوهت الصحيفة إلى استقبال أمير الكويت للرئيس عبد الفتاح السيسى فى 22 من فبراير الماضي والحوار الأخوي خلال اللقاء، وتأكيد أمير الكويت للرئيس السيسي خلال الحوار الودى الذى دار بينهما أننا نعتز بأرائكم وملاحظاتكم، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي وحرصه الدائم على مصلحة البلدين الشقيقين مصر والكويت.

وتابعت الصحيفة أن اللقاء، الذي وصفته بالأخوي بين الرئيس السيسي وأمير الكويت تم خلالة استعراض أوجه التعاون المختلفة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون إيذاء تلك الموضوعات.