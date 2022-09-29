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الأرصاد: ارتفاع آخر بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: ارتفاع آخر بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوسائل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27.

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