اعرف إزاى تتخلص من السموم في رئتيك.. إليك القائمة الكاملة

كتبت ميرفت رشاد

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء يمكن أن يزيد من تطور أمراض الرئة المختلفة وأن تلوث الهواء الخارجي يساهم في الإصابة بسرطان الرئة، وقد لوحظ أيضًا أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء مرتبط بتطور الربو لدى العديد من المرضى، وفى السطور القادمة سنوضح قائمة ببعض المواد الغذائية والمشروبات التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة رئتيك والتخلص من السموم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

العناصر الغذائية الخمسة الصحية للتخلص من السموم في رئتيك:



1. الثوم



القليل من الثوم في طعامك على أساس منتظم يعمل كالسحر لصحتك العامة، يحتوي الطعام على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد المستوى العالي من الأليسين في مكافحة الالتهابات.

2. التفاح



نعم ، إذا كنت تقلل من شأن قوة التفاح حتى الآن ، فقد حان الوقت لإعادة التفكير، حاول تضمين هذه الفاكهة المتواضعة في نظامك الغذائي، يحتوي التفاح على مغذيات وألياف عالية وقليلة السعرات الحرارية، يمكن أن تفيد هذه الفاكهة الجهاز التنفسي وتقوي المناعة.

3. العدس



غنى بالمغنيسيوم والحديد والنحاس والبوتاسيوم، كل هذه العناصر الغذائية رائعة لوظيفة رئتيك، يجب أن تتذوق الفاصوليا السوداء واللوبيا والبازلاء المجففة والعدس والفاصوليا الحمراء وحبوب الحمص وفول الصويا.

4. الطماطم



الطماطم تحتوي على حامض الستريك وغنية بفيتامين سي، يمكنك استخدام هذا الطعام الأحمر الفاتح في الكاري أو حتى في السلطات التي تختارها، أثبتت بعض الدراسات أن الطماطم تحسن أداء الرئتين.

5. الكركم



هذه واحدة من أصح التوابل الموجودة في كل المنازل، يحتوي الكركم على الكركمين وهو فعال جدا للرئتين.

مشروبات بسيطة للحفاظ على صحة رئتيك:



1. شاي الزنجبيل والعسل والليمون

2. الشاي الأخضر

3. عرق السوس

4. شاي الزنجبيل والقرفة والقرنفل والحبهان

5. شاي الرئة السحري

هذا مشروب بسيط يمكن تحضيره بسهولة في المنزل، المكونات المطلوبة لهذا المكون تشمل الزنجبيل وعود القرفة وأوراق الريحان وأوراق الزعتر الحبهان وبذور الشمر.