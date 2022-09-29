استمرار العمل الجمعة والسبت بمديرية التعليم بالقاهرة لاستقبال العام الدراسى الجديد

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، استمرار العمل يومي الجمعة والسبت استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023، مشيرا إلي ضرورة تنظيم العمل والتشديد علي الإشراف في جميع الأوقات، ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتي انصرافهم بأمان وغلق أبواب المدارس، ومعرفة هوية الزائر.

ووجه بتنظيم مقابلة أولياء الأمور، وتحديد يوم وموعد أسبوعي وتعليق ذلك علي لافتة فى مكان ظاهر في مدخل المدرسة، والتأكيد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية والأمنية، وتعقيم الحجرات الدراسية وتجهيز حجرة العزل، والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أية إشغالات في محيط المدارس، والتواصل مع غرفة العمليات بالإدارة والتي تتواصل بدورها مع المديرية في حالة حدوث طارئ.

وأكد عطية على أن تعليم القاهرة علي أهبة الاستعداد وكلنا علي قلب رجل واحد، حيث يوجد فريق الاستجابة الفورية والتدخل السريع فى أى موقف.