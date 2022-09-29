استعداد طلاب 150 دولة يدرسون بالأزهر للاحتفال بالمولد النبوى

كتب لؤى على

يستعد طلاب 150 دولة يسكنون مدينة البعوث الاسلامية، للدراسة بالازهر الشريف، للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، اليوم الخميس، حيث اجرى عدد من الطلاب بروفات للانشاد الدينى استعدادا لتقديمها بالحفل الذى يقام بعد صلاة المغرب على أرض الملاعب بمدينة البعوث الإسلامية، و بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والعميد محمود عبدالعظيم صبيحة رئيس قطاع مدن البعوث، وعدد من العاملين بمدينة البعوث ومركز التطوير.

ويأتى الاحتفال في إطار حرص الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ومستشار فضيلة الإمام لشئون الطلاب الوافدين، على التواجد بين الطلاب الوافدين في المناسبات الدينية المختلفة؛ لتعزيز سبل التواصل معهم، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن الهدف من إقامة هذا الحفل الجماعي، هو خلق جو أسرى بين العاملين و الطلاب، واستلهام الدروس والمواعظ والعبر من سيرة ونهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.