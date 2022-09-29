اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 88.13 دولار

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:00 م
ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 88.13 دولار نفط
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بلغ سعر نفط عُمان الرسمى اليوم تسليم شهر نوفمبر المقبل 88.13 دولار، حيث شهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 4.24 دولار مقارنةً بسعر أمس الأربعاء، والبالغ 83.71 دولار.
 
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 103.21 دولار للبرميل، منخفضًا 9.72 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وسجلت أسعار النفط اليوم 88.49 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى،81.38 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار اليوم ارتفاعا أكثر من 3 دولار.

أسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة