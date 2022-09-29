ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 88.13 دولار

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمى اليوم تسليم شهر نوفمبر المقبل 88.13 دولار، حيث شهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 4.24 دولار مقارنةً بسعر أمس الأربعاء، والبالغ 83.71 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 103.21 دولار للبرميل، منخفضًا 9.72 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجلت أسعار النفط اليوم 88.49 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى،81.38 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار اليوم ارتفاعا أكثر من 3 دولار.