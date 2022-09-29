اتحاد الأولمبياد الخاص:ملف الرئيس السيسي نال إعجاب جميع القائمين على منح الجائزة

كتب: أحمد قنديل

علق المهندس هاني محمود، رئيس اتحاد الأولمبياد الخاص، على منح الرئيس عبد الفتاح السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم، موضحًا أن هناك مرشحون تقدم ملفاتهم من دول مختلفة، ولاقى ملف الرئيس السيسي إعجاب جميع القائمين على الجائزة.

وقال محمود خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج التاسعة، المذاع على قناة مصر الأولى، إن ما حدث خلال السنوات السابقة بتوجيهات الرئيس لم يحدث خلال فترات كبيرة، مشيرًا إلى إصدار قوانين حماية لذوي الإعاقة الذهنية وتجريم التنمر عليهم، وأيضًا إنشاء صندوق لرعاية ذوي الإعاقة ممول من جهات مختلفة، فضلًا عن الدعم المعنوي الذي يقدم لذوي الإعاقة من خلال الحضور للمؤتمرات الخاصة بهم والتوصية بتنفيذ متطلباتهم.

وأضاف أن كل ذلك جعل الرئيس يستحق الجائزة التي تمنح لشخص واحد كل عام.