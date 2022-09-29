ابن عم الملكة الراحلة اليزابيث يبيع منزله الفاخر.. اعرف سعره

كتبت ريهام عبد الله

يبيع دوق جلوستر، وهو ابن عم الملكة إليزابيث الراحلة، منزله الريفى، إذ قام ريتشارد جلوستر، بعرض منزله "بارنويل مانور" فى نورثهامبتونشاير للبيع للحصول على أفضل عرض يتجاوز 4.75 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ويحتوي منزل "بارنويل" على بوابة حراسة مع برجين دائريين وجدران حجرية قديمة، بقايا قلعة بارنويل، التي بنيت عام 1266، وفي الداخل، يوجد إجمالي 40 غرفة بما في ذلك أربع غرف استقبال وستة حمامات و 2500 فدان من المساحات الخارجية.



الملكة الراحلة اليزابيث



المنزل من الداخل



المنزل



ريتشارد دوق جلوستر

وعاش الزوجان الملكيان ريتشارد جلوستر وزوجته، في الممتلكات المترامية الأطراف المدرجة في الدرجة الثانية لكنهما انتقلا إلى قصر كنسينجتون في عام 1995 بعد أن قيل إنه لم يكن قادرًا على تحمل تكاليف العيش هناك لفترة أطول.

كان هذا المكان الساحر منزل طفولة الدوق وشقيقه الأكبر، الأمير ويليام أمير جلوستر، الذي توفي بشكل مأساوي عن عمر يناهز 30 عامًا أثناء التنافس على جائزة Goodyear International Air Trophy في عام 1972.

وفى يوليو الماضى هنأ الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية، الأمير ريتشارد، وزوجته بريجيت، دوق ودوقة جلوستر، بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى زفافهما، ونشر حساب العائلة المالكة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة رسمية، للاحتفال بذكرى زفافهما، وعلق عليها: "ذكرى زواج ذهبية سعيدة لدوق ودوقة جلوستر".

وتابع: "بمناسبة مرور 50 عامًا على يوم زفافهما، تم نشر صورة جديدة للزوجين، التقطت في حديقة منزلهما في قصر كنسينجتون في وقت سابق من هذا الأسبوع".