إيداع حدث بمؤسسة الأحداث لتعديه على طفل فى طنطا

الغربية ـ عادل ضرة

أودعت محكمة الطفل بطنطا، المتهم الرئيسي في واقعة التعدي على طفل بعد تهديده باستخدام كلب شرس مؤسسة رعاية الأحداث، في القضية رقم 5179 لسنة 2022.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد ألقت القبض على 3 متهمين حدث بعد بلاغ من ربة منزل تتهمه هو واثنين آخرين بالتعدى على نجلها بالإكراه باستخدام كلب شرس وحرق أجزاء متفرقة من جسده.

وتم إحالة المتهم الرئيسي "محمد. ا" 13 سنة لمحكمة الطفل لقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين باستدراج الطفل "سيف. ع" 8 سنوات لمنطقة بعيدة عن الكتلة السكنية والتعدي عليه كرها عنه وتهديده بكلب شرس وحرق اماكن متفرقة من جسده.

وتداولت هيئة المحكمة القضية وقضت بإيداع المتهم بمؤسسة الأحداث.