إصابة سيدة فى اندلاع حريق بأحد المنازل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، على حريق شب داخل منزل بعزبة رشوان التابعة لقرية كوم أبو خلاد دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة سيدة في بداية العقد الخامس باختناق، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بعزبة رشوان التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة سيدة باختناق.

انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء، ودفع مرفق هيئة الإسعاف بـ 4 سيارات إلي موقع الحريق وتمت السيطرة عليه بمساعدة الأهالي.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف؛ عبير. ع.س 40 عامًا، مصابة باختناق، إلي مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.