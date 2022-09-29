إزالة 258 حالة تعدٍ ورفع 1950 طن قمامة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20، من تنفيذ 15 قرار إزالة على مساحة 2877 متراً، تعدي على أملاك الري والصرف ببيلا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الثانية بدأت اليوم 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية من الموجة 20، 258 حالة تعد، على مساحة 17 فدانا و5 قراريط و17 سهما، و8524 متراً، مؤكداً أنه وجه الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد و على المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.

وفى سياق آخر، أكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم شن حملات نظافة رفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية شوارع وميادين، بجميع المدن وقرى المراكز بالتنسيق والتعاون مع مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة، وغيرها من المعدات، لافتاً إلى رفع إجمالي مخالفات تصل إلى حوالي 1950 طنا، بمراكز كفر الشيخ وقلين وفوه ومطوبس والرياض والحامول وبلطيم ومسير وسيدي غازي، وفوه، ودسوق، والبرلس، ومصيف بلطيم، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين مؤكداً متابعته المستمرة لكافة القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية او تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين.

جانب من اعمال النظافة



رفع القمامة من الشوارع



رفع المخلفات بمطوبس