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إجراء ولادة قيصرية بمستشفى الغردقة العام فى 7 دقايق.. اعرف التفاصيل

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:49 م
إجراء ولادة قيصرية بمستشفى الغردقة العام فى 7 دقايق.. اعرف التفاصيل جانب من العملية القيصرية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلن مستشفي الغردقة العام، فى بيان، نجاحه بقيادة الدكتور جمال المغربي، مدير عام مستشفي الغردقة العام والطاقم الطبى برئاسة الدكتور طارق احيا مدير قسم النساء والولادة عملية قيصرية لسيدة فى 7 دقائق.

 

وأوضح مستشفى الغردقة العام، خلال بيان له، أنه شارك فى العملية الدكتورة عبير أسعد استشاري النساء، والدكتور علي أبو المجد استشاري التخدير والدكتورة هاجر سيد أخصائي الأطفال فى إجراء عملية قيصرية في 7 دقائق لطفل نبضه 30، وكان من المقرر للعملية القيصرية أن تستغرق 30 دقيقة، ولكن فى حدث عالمى وجديد، بحسب بيان المستشفى نجح الأطباء وطاقم التخدير والتمريض فى إتمام العملية فى رقم قياسي جديد وهو 7 دقائق.

 

وانهالت الأم فى البكاء أمام الجميع بعد أربع سنوات بدون إنجاب، وكانت فرحتها كبيرة بمولودها الأول.

 

بيان المستشفى
بيان المستشفى

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ولادة قيصرية

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