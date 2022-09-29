ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس الإدارة في دنيبروبتروفسك، فالنتين ريزنيشنكو قوله: "ضرب الروس منطقة كريفي ريه بذخائر عنقودية محظورة، مستخدمين راجمات أوراجان، تسببوا في تدمير البنية التحتية الصناعية في مجتمع زيلينودولسكا".

وفي نفس السياق، لقى ستة مدنيين وأصيب أربعة في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي، حسبما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو.

وأضاف كيريلينكو أنه في الوقت الحالي ، من المستحيل تقدير العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

ويأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.

