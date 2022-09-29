أوقاف الأقصر تعتمد 4 مساجد جديدة تنطلق بها فعاليات برنامج المنبر الثابت

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم اعتماد 4 مساجد جديدة لتنطلق بها فعاليات برنامج "المنبر الثابت" للمرة الثانية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، ومن منطلق إيمان الوزارة بأن الوعى من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه للمرة الثانية قامت الوزارة باعتماد عدد 4 مساجد جديدة تنطلق منها فعاليات برنامج (المنبر الثابت)، وذلك بالتنسيق بين الأزهر والأوقاف وذلك بعد صلاة المغرب، حيث أن أماكن تنفيذ البرنامج خلال شهر أكتوبر 2022 وذلك فى عدد 8 مساجد من المساجد الكبرى بالمديرية وذلك كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، على أن تكون عناوين الدروس كالتالى:- (خلق الرحمة - خلق الشكر - خلق إكرام الضيف - خلق حق الجار).



فيما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تواصل فعاليات المديرية لدعم الأطفال داخل المساجد ضمن فعاليات "البرنامج الصيفي للطفل"، وذلك برعاية وزارة الأوقاف بعنوان "حق الطفل"، حيث أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل 319 مسجداً.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت المديرية خلال الجلسات فى 319 مسجداً فى عقد عدد 2424 جلسة ضمن حق الطفل الصيفى، حيث يتم العمل بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.





