أوبريت الفرح فى أولى حفلات كورال أطفال أوبرا الإسكندرية.. اعرف برنامج الحفل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى السادسة من مساء اليوم الخميس، أولى حفلات كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بالموسم الفنى الجديد، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وتدريب كل من الفنان أيمن مصطفى، والفنانة ندى غالب، والفنانة شمس إبراهيم.

ويتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل باقة رائعة ومتنوعة من أجمل أغانى الأطفال التى تغنى بها كبار النجوم، بالإضافة إلى بعض أغنيات زمن الفن الجميل، منها إخوات، كلنا، أنا كتكوتة، يا حضرة العمدة، شخبط شخابيط، أبو زعيزع، جدو على، تعب الهوى، إن راح منك يا عين، يا حلو صبح، أما الفاصل الثانى من الحفل يقدم الكورال "أوبريت الفرح" للفنان سيد الملاح، وأحمد الحداد، ومحمد عوض وآخرين، من إخراج يحيى زكريا، والذي أنتج في ستينيات القرن الماضى.

جدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2009، ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، وقدم الكورال مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة على مدار السنوات السابقة، وقد رفع شعار "كامل العدد" فى كل حفلاته.