أمير الدنمارك يكشف مشاعر أطفاله بعد تجريدهم من ألقابهم الملكية

كتبت ريهام عبد الله

أكد الأمير يواكيم من الدنمارك، أن أطفاله الأربعة أصيبوا بالإحباط بسبب قرار جدتهم الملكة مارجريت لتجريدهم من ألقابهم الملكية.

ومن جهته قال الأمير يواكيم، 53 عامًا، الابن الأصغر للملكة مارجريت، إنه تلقى إشعارًا قبل 5 أيام فقط بأن نيكولاي، 23 عامًا، وفيليكس، 20 عامًا، وهنريك، 13 عامًا، وأثينا، 10 أعوام، سيتم حذف أمير أو أميرة من ألقابهم ولن يكون قادرًا على استخدام صاحب السمو الملكي، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتابع :"كلنا حزينون جدا، ليس من الممتع أبدًا رؤية أطفالك يتعرضون للأذى"، وقال في مقابلة: "لقد عانوا من وضع لا يفهمونه".



الأمير يواكيم وأسرته



الأمير يواكيم



الملكة مارجريت ملكة الدنمارك

كان الأمير يواكيم يتحدث خارج السفارة الدنماركية في باريس، حيث يعيش مع زوجته الثانية ماري وأطفالهما هنريك وأثينا، أما نيكولاي وفيليكس، هما نتاج زواجه الأول من ألكسندرا ، كونتيسة فريدريكسبورج.

وأعلنت الملكة مارجريت، البالغة من العمر 82 عامًا، عن هذه الخطوة في بيان أمس، قائلة إنها تأمل أن يسمح لأحفادها "بتشكيل حياتهم دون التقيد باعتبارات وواجبات خاصة" للانتماء الرسمي للعائلة المالكة الدنماركية".

ولا يؤثر ذلك القرار على الأطفال الأربعة لابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك، وزوجته الأسترالية المولد الأميرة ماري، الأمير كريستيان، 16 عامًا، والأميرة إيزابيلا، 15 عامًا، والتوأم الأمير فنسنت والأميرة جوزفين البالغان من العمر 11 عامًا.

وأضافت مارجريت في مقابلة الليلة الماضية: "إنه اعتبار كان لدي منذ فترة طويلة وأعتقد أنه سيكون مفيدًا لهم في مستقبلهم، هذا هو السبب".

وأعلن البيت الملكى الدنماركى تجريد مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، أربعة من أحفادها من ألالقاب الملكية، وذلك للسماح لهم بعيش حياة أكثر طبيعية، حسبما قالت صحيفة "أولتيما أورا" الإسبانية.

وأشار في بيان له إلى أنه "اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، سيتمكن أحفاد الأمير يواكيم من استخدام ألقابهم في كونت وكونتيسة مونبيزات، وبالتالي تنتهي صلاحية ألقابهم السابقة لأمير وأميرة الدنمارك".

وأوضحت الصحيفة أن الابن الأصغر للملكة، الأمير خواكين، 53 عامًا ، لديه أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و 23 سنوات ، ولدوا من زواجين: نيكولاس وفيليكس وإنريكي وأثينا.

وأضاف البيت الملكى الدنماركى في البيان: "ترغب الملكة في إنشاء إطار يمكن من خلاله لهؤلاء الأحفاد الأربعة تشكيل حياتهم دون التقيد بالاعتبارات والالتزامات الخاصة التي ينطوي عليها الارتباط الرسمي بالبيت الملكي".