وذكر موقع "دوتش فيله" الإخباري الألماني، اليوم /الخميس/، أن ألمانيا تتعامل مع أزمة طاقة بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عن برلين ردا على العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان سبق أن أعلن شولتس أن الحكومة اتخذت "قرارات في الوقت المناسب" لتجنب أزمة في فصل الشتاء، تتضمن ملء خزانات الغاز وإعادة تشغيل منشآت الطاقة العاملة بالفحم.