ألمانيا تحذر من أضرار مناخية من تسرب غاز الميثان بعد تسريب نورد ستريم

فاطمة شوقى

حذرت السلطات الألمانية من حدوث أضرار مناخية جسيمة من تسرب غاز الميثان بعد تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم 2 ، والذى يعد أكبر انفجار لغاز الميثان مسجل على الإطلاق، حسبما قالت صحيفة "اوى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميثان هو المكون الرئيسي للغاز الطبيعي الموجود في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم تم تخريبهما في بحر البلطيق ، كما أنه أحد غازات الدفيئة القوية، و على الرغم من أن الخبراء أوضحوا في الأيام الأخيرة أن الضرر الذي يلحق بالتنوع البيولوجي البحري غير متوقع بسبب التسريبات غير المنضبطة ، فإن الاحترار العالمي يقع في دائرة الضوء من المخاوف البيئية، لأن انبعاثات الميثان تتراكم في نهاية المطاف في الغلاف الجوي

وقال روب جاكسون ، عالم المناخ في جامعة ستانفورد: "يجب محاكمة كل من أمر بذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب والسجن".

وسلط العلماء والمنظمات البيئية الضوء على الكارثة البيئية الخطيرة التي يتسبب فيها تسرب الغاز في تيار نورد ستريم في بحر البلطيق، حيث تقوم ثلاثة من أربعة خطوط أنابيب الغاز ، وهي الشرايين الرئيسية لإمداد الغاز إلى أوروبا ، بإلقاء الغاز الطبيعي في المحيط بعد تعرضها لعمليات تخريب مشتبه بها، كانت وكالة المخابرات المركزية قد حذرت ألمانيا قبل أسابيع من وقوع هجمات محتملة.

وفقًا للبيانات التي جمعتها CBS News ، من المرجح أن يكون تسرب الميثان من خطوط أنابيب نورد ستريم التالفة أكبر انفجار لغاز الدفيئة القوي الذي تم تسجيله على الإطلاق. الميثان

وبعد تسرب خط الأنابيب ، وضخ تيار نورد كميات كبيرة من الميثان في بحر البلطيق، قد تكون النتيجة انبعاث غاز الميثان يصل إلى 5 مرات أكثر كثافة في الاحتباس الحراري من تلك الناتجة عن كارثة أليسو كانيون Aliso Canyon ، أكبر إطلاق أرضي الغاز في تاريخ الولايات المتحدة.

وأطلقت كارثة أليسو كانيون ما بين 90 و 100000 طن متري. وفقًا لحسابات اثنين من العلماء ، بعد تحليل التقديرات الرسمية لأسوأ حالة قدمتها الحكومة الدنماركية (778 مليون متر مكعب من الغاز) ، فإن الكارثة الحالية ستعادل نصف مليون طن متري من الميثان.

وحذر مسؤول دنماركي أمس الأربعاء من أن إطلاق غاز الميثان يعادل أيضًا ثلث إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدنمارك، حيث قوة الاحتباس الحراري تساوي مليوني سيارة يتم تداولها على مدار عام كامل .

وقال كريستوفر بوتزاو ، رئيس وكالة الطاقة الدنماركية ، إن الانبعاثات من التسريبات الثلاثة في خط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 تحت سطح البحر تتوافق مع حوالي 32 ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية في الدنمارك، وفي عام 2020 ، كانت هذه 45 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.