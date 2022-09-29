أسعار الغاز فى أوروبا ترتفع من جديد

فاطمة شوقى

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا من جديد في تعاملات اليوم الخميس ، حيث جرى تداول العقود الآجلة للوقود الأزرق فوق مستوى 2000 دولار لكل الف متر مكعب، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقود الآجلة للوقود الأزرق تم تداولها عند مستوى 2016 دولارا لكل الف متر مكعب، وكانت تلك العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 1965.8 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي، عن أن دولا في الاتحاد تدعو إلى وضع سقف لأسعار الغاز، لكن المصدر أشار إلى أن القضية حساسة.

وفي وقت سابق، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن الحاجة إلى وضع سقف لسعر الغاز الروسي، من جهته أكد الكرملين أن روسيا لن تورد موارد النفط والغاز إلى الدول التي تدعم مبادرة وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

وادى تسرب الغاز لأنابيب نورد ستريم 1 و2 الى ازمة حقيقية بالنسبة لأوروبا ، حيث قالت جينى لارسون، المتحدثة باسم خفز السواحل، هذه التسريبات تسببت في أضرار كارثية منها فقاعات بطول عدة أمتار على سطح البحر تجعل التفتيش الفوري للأنابيب مستحيلا ، وأعلنت الحكومة السويدية إلى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات تسريب الغاز ، وحذرت منظمات الإغاثة من أن هذه التسريبات من الممكن أن تشكل خطرا على الحياة البحرية والسفن.