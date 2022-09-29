أسرة الفنان سعيد صالح تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تصريحات فكرى صادق

تقدمت أسرة الفنان الراحل سعيد صالح ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 218921، ضد الفنان فكرى صادق سعد والمشهور بـ"فكرى صادق"، للتحقيق واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو فى حقه لما صدر منه من تصريحات وأحاديث إعلامية مكذوبة فى حق الفنان.

وأكد البلاغ الذى تقدم أشرف ناجى، محامى الأسرة، أن تلك التصريحات تمثل وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبه مما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 302/1 ، 303/1 ، 307 ، 308 ، 102 من قانون العقوبات وعليه تلتمس الشاكية التحقيق فى الشكوى واتخاذ اللازم قانونا ضد المشكو فى حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية عما بدر منه فى حق الفنان المتوفى والذى أساء لاسمه وسمعته وسمعة عائلته.

وقال البلاغ، في نهاية شهر سبتمبر 2022 فوجئت الأسرة بتصريحات من المشكو فى حقه الفنان فكرى صادق مذاعة على العديد من القنوات الفضائية فى عدة برامج تليفزيونية وفى العديد من مواقع السوشيال ميديا وعلى قنوات اليوتيوب يتحدث فيها عن الفنان الكبير الراحل سعيد صالح المتوفى فى 1/8/2014.

وتمثل أقوال المشكو فى حقه سب وقذف وتشهير والفاظ خادشة لسمعة وشرف العائلات وأخبار كاذبة عن فنان مصرى محترم، حيث جاءت أقواله المشكو فى حقه على النحو الاتي :

- سعيد صالح مش قدوة

- عاشرنا بعض واحنا مش لاقين ناكل من سنة 64

- سعيد صالح قدوة سيئة للممثل

- سعيد صالح دخل السجن سجل اللى أنا بقوله لك ده سجله عشان يتحسب عليا

- أنا لسه هقول ده فى برنامج تانى مع عمرو الليثى

- سعيد صالح بيحب المخدرات أكتر ما بيحب بنته وده اتقال من أعظم ممثلين مصر

وهو ما أثار غضب الشارع المصري والعربي وأثار ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، حيث إن ما فعله المشكو في حقه يعتبره إساءة كبيرة للفنان سعيد صالح، كما يعتبر إساءة كبيرة لفناني مصر كلها وإ‘ساءة ايضا لمصر وللمصريين بأن صور للعالم العربي أن مصر فنانيها مدمنى مخدرات وسيئو السلوك والأخلاق ونشر أخبار كاذبة عن أحد فناني مصر الكبار وهو ما يعطي انطباعا سيئا عن الفن المصري وعن أبطاله ونجومه، وهو دعا نقابه المهن التمثيليه علي الفور بإحالته لجلسة تحقيق عاجلة عما بدر من إساءة لفنان متوفى إلى رحمة الله وأيضا أدى إلى تسببه فى أن السوشيال ميديا كلها تغضب من تصريحات المشكو في حقه منتقده اقاويله واكاذيبه غير المبررة علي فنان محترم.