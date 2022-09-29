أستاذ بجامعة طنطا يفوز بجائزة البحوث والدراسات المتميزة بمجال الأمن الغذائى

فاز الدكتور محمد العيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم وعضو المجلس الاستشاري العلمي لجامعة طنطا، بجائزة البحوث والدراسات المتميزة فى مجال "الأمن الغذائي" علي مستوى الوطن العربي لعام 2021، والمقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الدكتور محمد العيسوى بمناسبة حصوله على الجائزة، مؤكدا أن الابتكارية في البحث العلمي والمشروعات التطبيقية في كافة التخصصات العلمية يمثل رافدا رئيسيا لدعم محاور خطط التنمية على المستوى الوطني، مشيدا بتميز أساتذة وعلماء جامعة طنطا في شتى التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانة وتصنيف الجامعة عربياً ودولياً.

أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجائزة تنافسية تُمنح سنوياً للعلماء أصحاب البحوث والدراسات المتميزة في محاور الأمن الغذائي علي مستوي الوطن العربي، والتي تأتي ضمن برنامج المنظمة العربية لتشجيع العلماء في مجالات التنمية الزراعية في الدول العربية.

وقد تسلم الدكتور محمد العيسوي الجائزة علي هامش احتفاليات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لجامعة الدول العربية بيوبيلها الذهبي والتي عقدت يومي 27-28 سبتمبر الجاري في مقرها الإداري بالخرطوم بحضور وزراء الزراعة بالدول العربية، والمدير العام للمنظمة العربية، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة، ومديري المكاتب الإقليمية للمنظمة بالدول العربية

يذكر أن الدكتور محمد العيسوي له سجل نشر علمي متميز في دوريات دولية محكمة وشراكات بحثية محلية ودولية عديدة، والعديد من الجوائز الدولية والمحلية الأخرى وصُنف في قائمة أفضل 2٪ من العلماء المؤثرين في العالم في مجال العلوم البيولوجية لعامين متتاليين 2020 و2021.