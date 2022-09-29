اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أرفع الجوائز الممنوحة للملوك والرؤساء.. الرئيس السيسى يتسلم جائزة الأولمبياد الخاص (إنفوجراف)

الخميس، 29 سبتمبر 2022 09:02 م
أرفع الجوائز الممنوحة للملوك والرؤساء.. الرئيس السيسى يتسلم جائزة الأولمبياد الخاص (إنفوجراف) الرئيس السيسى يتسلم جائزة الأولمبياد الخاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديراً لما يقدمه من دعم لهم.

الرئيس السيسى يتسلم جائزة الأولمبياد الخاص لرعايته ذوى الهمم
الرئيس السيسى يتسلم جائزة الأولمبياد الخاص لرعايته ذوى الهمم
 
الرئيس السيسى يتسلم الجائزة
الرئيس السيسى يتسلم الجائزة
محطات الدعم الرئاسي لهذه الفئة
محطات الدعم الرئاسي لهذه الفئة
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى سلم الرئيس السيسى الجائزة صباح الخميس بقصر الاتحادية. 
 
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسى على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وانهم قادرون باختلاف.

الرئيس السيسى

الجائزة الدولية للأولمبياد

ذوى الهمم

ذوى الاحتياجات الخاصة



الموضوعات المتعلقة

الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي: الرئيس السيسي أول رئيس يحصل على الجائزة بالشرق الأوسط

الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:50 م

العصر الذهبى لذوى الهمم.. دراسة للمركز المصرى للفكر تكشف دعم الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة فى عهد الرئيس السيسي.. حقوق وامتيازات عديدة وتعزيز دمجهم فى المجتمع.. ودعم تمكينهم العلمى والعملى والاقتصادى

الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:15 م

ذوو الهمم من الإقصاء للتمكين.. الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص اعتراف بمكتسبات ذوى الاحتياجات الخاصة التاريخية فى عهد الرئيس السيسي.. مبادرات غير مسبوقة وإعادة للدمج.. وتفعيل كود الإتاحة الهندسى أبرز الإنجازات

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:21 م

إنجازات الرئيس السيسى لصالح "ذوي الهمم".. إنهاء التهميش.. دمجهم بالمجتمع.. إعلان 2018 كعام خاص لذوى الاحتياجات الخاصة.. التوسع بمراكز التأهيل.. وإقرار قوانين وتشريعات داعمة لهم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:24 م

أرفع الجوائز الممنوحة للملوك والرؤساء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات.. الرئيس السيسي يتسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى.. ويؤكد: تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة بتجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة