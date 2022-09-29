أخبار البورصة اليوم الخميس 29-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 29-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.087 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ بى أى جى للتجارة والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية.



البورصة تربح 5.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.087 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 556.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.04%، والعرب على 18.08%، واستحوذت المؤسسات على 46.95% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.04%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العرب والأجانب للبيع بقيمة 70.8 مليون جنيه، 33.7 مليون جنيه، 345.8 مليون جنيه، 186 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 630.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3188 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 3554 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1214 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.



أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 625 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 125 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة إلى 2.65%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم وبذلك تصل إجمالى نسبة أسهم الخزينة 2.02%، وشراء الرابعة 650 ألف سهم، وشراء الخامسة 498.5 ألف سهم، بنسبة 0.069% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 800 ألف سهم.

كما أعلنت شركة مصر بنى سويف للأسمنت، موافقة مجلس الإدارة شراء أسهم الخزينة بالبورصة وذلك للأسهم المتاحة للتداول بحد أقصى 750 ألف سهم وذلك من خلال السوق المفتوح خلال 3 أشهر، والتعاقد مع شركة برايم لتداول الأوراق المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واختيار السعر والوقت المناسبين.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية 1.2 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 700 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 64 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 2000 سهم، 60 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.



شركة القلعة

أعلنت شركة القلعة، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 27.0 مليار جنيه خلال الربع الثانى من عام 2022، وهو نمو سنوى بمعدل 165%، وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 9.0 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثانى من عام 2022، صعودًا من 750.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونجحت القلعة فى التحول إلى الربحية، حيث سجلت صافى ربح بقيمة 361.6 مليون جنيه خلال الربع الثانى من عام 2022 مقابل صافى خسائر بقيمة 401.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، فى حالة استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوى 32% لتسجل 5.5 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثانى من عام 2022، بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة.

العربية لإدارة وتطوير الأصول

قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أن مجلس الإدارة وافق على اختيار مكتب استشارى هندسى يسند إليه عملية إنهاء واستخراج التراخيص اللازمة والخاصة بقطعتى أرض زفتى وطنطا بمحافظة الغربية، وذلك طبقًا للقوانين والمتغيرات السارية فى السوق.



الشمس بيراميدز

قالت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، أن مجلس الإدارة وافق على دراسة الجدوى لزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 40 مليون دولار من 49.1 مليون إلى 89.1 مليون دولار، وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى عدد 40 مليون سهم بقيمة اسمية دولار للسهم بدون مصاريف الإصدار، وسداد الرصيد المتبقى من قرض بنك HSBC وقدره 10.1 مليون دولار، ومناقشة التفاوض على شروط عقد قرض البنك الأهلى لتمويل مشروع تطوير فندق الشركة مريديان بيراميدز اند سبا.