أب يستغيث لتوفير طقم أسنان لابنه 8 سنوات.. وصحة دمياط تستجيب

كتبت: شيماء حمدى - معتز الشربيني

أرسل القارئ "مصطفى نادر محمود محمد على" مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، بسبب احتياج ابنه البالغ 8 سنوات إلى طقم أسنان كل 6 أشهر للفك الأسفل، قائلا "ابني حالة نادرة لا تنمو له أسنان حسب كلام أساتذة طب الأسنان فى دمياط وجامعة المنصورة وجامعة الإسكندرية وبعض الأطباء وحسب تقرير التأمين الصحى بدمياط، وأنا إمكانياتى لا تتحمل.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق الزكى مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بدمياط، إنه تم التواصل مع المواطن بخصوص شكوته بأن ابنه مصطفي البالغ من العمر 8 سنوات ويعانى من حالة نادرة ولا تنمو له أسنان، وسيتم تحديد موعد لفحص حالته بقسم التركيبات بالمستشفي العام ومطالعة الإشاعات والتقارير والوقوف علي التشخيص السلم للحالة وتقديم الخدمة الطبية اللازمة له طبقا لذلك .

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".