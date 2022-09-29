جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، اليوم الخميس، فى افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العمومية لدور الانعقاد السابع (2022- 2026) لمجلس سيدات الأعمال العرب والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية والسيدات أعضاء المجلس من الدول العربية .

ووجه أبوالغيط، في كلمته، الشكر لرئيس المجلس الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح لماتبذله من جهود ومساع لإنجاح مسيرة هذا المجلس وتعزيز دور المرأة العربية في تحقيق الروابط الاقتصادية بين مختلف البلدان العربية.

واعتبر أبو الغيط أن احتضان جامعة الدول العربية لهذا الاجتماع اليوم يعكس حرص الجامعة العربية على بناء شراكات ناجحة مع مؤسسات المجتمع المدني، ويعكس الإيمان بدور المرأة العربية في دعم مسار التكامل الاقتصادي العربي في مجالات عدة خاصة الاستثمار وريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضح أن مجلس سيدات الأعمال العرب هو جزء لايتجزأ من منظومة مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادي العربي .

من جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته، اعتزازه باحتضان مصر لاجتماعات مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة الشيخة حصة سعد العبدالله الصباح.

وثمن شكري الدور المحوري للمرأة العربية في كافة ميادين الحياة كشريك أساسي ولها دور ريادي في الشأن العام العربي على النحو الذي يجسده مجلس سيدات الأعمال العرب.

وشدد شكري، على أهميـة دور القطاع الخاص العربي في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلدان العربية، مشيدا بدور هذا القطاع الحيوي في تحقيق النماء والازدهار.

وجدد شكري حرص الحكومة المصرية على دعم دور القطاع الخاص في التنمية وجذب الاستثمار وإطلاق المشروعات الكبري، مشددا على أهمية نفاذ المرأة في تدشين المشاريع الاقتصادية والتنموية الخاصة.



وأكد أن مجلس سيدات الأعمال العرب منصة فريدة لتبادل التجارب والخبرات لسيدات الأعمال في الدول العربية بما يؤدي للاستفادة من الإمكانيات الكامنة للقطاع الخاص العربي وبخاصة النساء العربيات في ظل هذه اللحظة التي تشهد تحديات كبرى، وهو الأمر الذي يلقي بمسؤوليات كبرى على مجلس سيدات الأعمال العرب نظرا لدوره الحيوي لتعزيز التعاون العربي في مواجهة هذه التحديات الكبرى.

ومن جهتها، أكدت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح في كلمتها، ضرورة العمل على تحقيق أهداف المجلس المرجوة والعمل على خدمة المرأة وتمكينها اقتصاديا مع التركيز على الشباب.

وقالت الشيخة حصة "إن مجلس سيدات الأعمال العرب يعمل على خدمة المرأة وتمكينها اقتصاديا والتركيز على الشباب وإعدادهم للخوض في مشاريع سوق العمل بجدارة وثقة عاليتين بما يعزز التنمية والازدهار الاقتصادي".

وأعربت الشيخة حصة عن أملها في أن يكون دور الانعقاد الجديد حافلا بالإنجازات والعطاء المستمر بتخطي الصعوبات والمعوقات التي واجهها المجلس خلال السنوات الثلاث الماضية وكان من أهمها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت على أهمية السعي والعمل على تجنب ومواجهة تبعات تلك الجائحة والتعافي من آثارها الاجتماعية والاقتصادية على الدول والمجتمعات العربية المختلفة.

وأكدت أن وجود الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية سامح شكري في هذا الاجتماع يزيده إثراء وقوة، معتبرة أن مشاركتهما بمنزلة دفعة معنوية للمجلس وعضواته للمضي قدما نحو تحقيق أهدافه المرجوة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي يجسد مسيرة المجلس على مدى 23 عاما منذ تأسيسه بالجامعة العربية في مثل هذا اليوم 29 سبتمبر 1999 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.