أبرز تصريحات وزير التعليم عن العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى تعقد على مستوى المدرسة والإدارة بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالية، وتصحح على مستوى المدرسة والإدارة على التابلت فى الجزء الاختيارى منها، أما امتحانات الثانوية العامة مثل العام الماضى بنظام البابل شيت وليست إلكترونية.

ونستعرض أبرز التصريحات خلال الإنفوجراف التالى:







