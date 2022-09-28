8 ملايين و373 ألف جنيه قروضا من صندوق التنمية المحلية لتمويل 810 مشروعات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتعاون المثمر بين إدارة تنمية القرية بالديوان العام وصندوق التنمية المحلية للمشروعات التنموية التابع لوزارة لتنمية المحلية فى تسهيل إجراءات الحصول على قروض بقيمة 8 ملايين و373 ألف جنيه لتمويل 810 مشروعات خاصة بمواطنى الوحدات المحلية من الشباب والمرأة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة يدر عليهم دخلاً ويوفر لهم حياة كريمة.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية وممثلين عن شرطة المرافق والحماية المدنية ومباحث التموين ومديرى المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.



كما عبر المحافظ عن امتنانه لخطاب الشكر الوارد من المهندس محمد محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية لمحافظة الشرقية، مثمناً فيه مجهودات المحافظة في الترويج للإقراض من الصندوق وكذلك تنفيذ عدد كبير من المشروعات بمختلف مراكز المحافظة يُساهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة ويعمل علي تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.